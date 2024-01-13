افتتاح أطول جسر بحري في الهند بطول 22 كيلومترا

دشنت الهند هذا الأسبوع أطول جسر بحري في البلاد بمحاذاة ساحل مومباي، بطول 22 كيلومترا.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أن جسر مومباي ترانس هاربور لينك” بمساعدات مالية وتقنية من اليابان، ويربط الجزء المركزي من المدينة الواقعة غربي البلاد بمنطقة على الجانب الآخر من الخليج.

وكانت عملية البناء بدأت عام 2018، ومولت اليابان أكثر من 70 بالمائة من تكلفة المشروع، من خلال قروض قدمتها وكالة اليابان للتعاون الدولي “جايكا”، بلغت قيمتها نحو 1.7 مليار دولار.

ويضم هيكل الجسر عوارض تم تجميعها بتكنولوجيا يابانية، وعبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن امتنانه لليابان وقال “أنا ممتن بشكل خاص للحكومة اليابانية للعون الذي قدمته في بناء هذا الجسر”.

وتعد مدينة مومباي أكبر مدينة تجارية في الهند، والمنطقة الحضرية التي تنمو بسرعة يقطنها نحو 18 مليون نسمة، ويتوقع أن يخفف الجسر من مشاكل الازدحام المروري وتلوث الهواء.