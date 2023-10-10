افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الثاني للصحة النفسية بطرابلس

انطلقت اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس أعمال المؤتمر الدولي الثاني للصحة النفسية والعلاج النفسي تحت شعار (الاستجابة للصحة النفسية)، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية “سند وطن” لدعم سكان المدن المتضررة والتي تهدف إلى تقديم الدعم في كافة المجالات الأخرى الصحية والمالية واللوجستية.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ووزير الحكم المحلي رئيس الفريق الحكومي للطوارئ و الاستجابة السريعة بدر الدين التومي، ووكيل وزارة الصحة سعد الدين عبدالوكيل رئيس لجنة الدعم الاجتماعي النفسي، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، فإن أعمال النسخة الثانية من المؤتمر ينظمها مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بالمشاركة مع جامعة الزيتونة ومركز الدراسات الاجتماعية، وبرعاية حكومة الوحدة الوطنية ضمن حزمة الإجراءات الحكومية “سند وطن” التي أطلقها رئيس الحكومة؛ لدعم سكان مدينة درنة المنكوبة والمدن المتضررة بفعل الفيضانات والسيول.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بالبرامج الإرشادية والتشخصية والعلاجية في مجال الصحة النفسية والحد من الآثار السلبية الناجمة عن الحروب والكوارث، إضافة إلى تبادل الخبرات على المستويين المحلي والدولي.

الدبيبة يشارك في مؤتمر الصحة النفسية والعلاج النفسي #مباشر | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يشارك في انطلاق المؤتمر الثاني للصحة النفسية والعلاج النفسي بـ #طرابلس. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الثلاثاء، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣