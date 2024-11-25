افتتاح أعمال المؤتمر الوطني الثالث للجودة والتنمية المستدامة

افتتح وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، في طرابلس، أعمال المؤتمر الوطني الثالث للجودة والتنمية المستدامة، تحت شعار «جودة التعليم والتدريب من أجل تنمية مستدامة» حيث يهدف هذا المؤتمر إلى جمع المتخصصين، والمعلمين، والمدربين لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة الاتجاهات الحديثة، والتحديات في مجال الجودة والتنمية المستدامة.

واكد الوزير على “أهمية استمرار هذا المؤتمر للتوعية بمفهوم الجودة والمعايرة المهنية”؛ مشيرا “إلى ضرورة الاستمرار في الاعتماد المؤسسي للمؤسسات التدريبية، مشّدداً على ضرورة التركيز على مؤسسات التدريب في القطاع الصحي، لضمان سلامة وصحة المواطنين”.

هذا وحضر حفل الافتتاح وكيل وزارة العمل لشؤون التأهيل عبدالناصر العقيلي، ووكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية مسعودة الأسود، ومدير عام المركز فتحي الحباسي، ورئيس المجلس الصحي العام، ومديري الجهات التابعة والادارات والمكاتب بالوزارة؛ ومشاركة عدد من المسؤولين والخبراء في مجال الجودة.

وزير العمل والتأهيل يفتتح أعمال المؤتمر الوطني الثالث للجودة والتنمية المستدامة . طرابلس 25 نوفمبر 2024م افتتح معالي… تم النشر بواسطة ‏وزارة العمل والتأهيل – ليبيا‏ في الاثنين، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤