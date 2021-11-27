افتتاح أعمال المؤتمر الوطني للشباب

افتتح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم السبت، أعمال المؤتمر الوطني للشباب، الذي ينظمه “منتدى حوار الشباب”، برعاية المجلس الرئاسي، وبحضور رؤساء ومندوبي وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا عبر تطبيق “زووم”، وشباب من مختلف مناطق ليبيا.

وأعرب المنفي في كلمته التي افتتح بها المؤتمر، عن سعادته لوقوفه على منبر المؤتمر الوطني للشباب وسط شباب ليبيا، تحت راية الوطن الواحد، والأمل الواحد، لخوض معركة البناء والتنمية، ووضع والوطن والشعب على طريق المستقبل المشرق.

وأكد المنفي دعم المجلس لشريحة الشباب، ولكل المبادرات الشبابية التي تُعنى بالشأن الوطني، ليكونوا عصب العملية السياسية، عبر مشاركتهم الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي، موضحا بأن الشباب الليبي يمتلك من الكفاءة والوعي والوطنية ما يؤهله للقيام بدور كامل في مختلف المواقع، وكل الاختصاصات، لاسيما مؤسسات المجتمع المدني، والمجال السياسي، ومواقع صنع القرار داخل الدولة.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بالحضور الشبابي الكبير، وما سبقه من جلسات حوارية في كامل ربوع البلاد، معتبراً ما دار فيها من نقاش وحوار وبحث عن حلول لتجاوز المشاكل التي تعيشها البلاد، تأكيد جديد على أن الشباب الليبي رهان الحاضر، وضمان للمستقبل، وإنهم أهل لأن يرتقوا أعلى المراتب في الهيئات والمنظمات ومؤسسات الدولة، حتى يدخلوا عليها روح الشباب وحماسهم، ويساهموا في بناء عصر جديد لدولة قوية وعادلة وديمقراطية لكل مواطنيها بلا فروق ولا تمييز.

كما أشاد المنفي، بالمشاركة النسائية المتميزة الذي يبشر بتقدم كفاءات نسوية شابة إلى أعلى المراتب في الدولة، حتى تسير نهضة هذا الوطن ثابتة برجال ليبيا ونسائها، بكامل حقوقهم وواجباتهم في وطن حر.

المنفي أكد أيضا، أن المجلس الرئاسي، ومنذ توليه إدارة شؤون البلاد، نجح في تثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، ودعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الذي توج بافتتاح الطريق الساحلي، وتأسيس المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، التي تهدف لتأسيس مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، في كافة جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لجمع الفرقاء، ورأب الصدع، حفاظًا على النسيج المجتمعي الليبي.

وأضاف المنفي: “جميعنا نعمل جاهدين من أجل نجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الرئاسية والتشريعية، عبر تحقيق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرة ونزيهة، تُعبر نتائجها عن إرادة الشعب الليبي، وتُحقق كامل شروط العملية الديمقراطية”.

وتابع: “إننا نعي جیّدا حجم الصعوبات والمخاطر المحدقة ببلادنا، وتخوفنا الحقیقي من العودة – لا قدّر ﷲ – إلى الصراعات القدیمة، التي تعب منھا اللیبیون، وضاعفت من أزماتھم خلال السنوات الماضیة، وھو ما یحتّم علینا من منطلق المسؤولیة المحمولة علینا، أن نبادر باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن السلم، وتمكّن للمصالحة، وتضع المنافسة السیاسیة في مربّع التنافس السلمي الدیمقراطی، دون عدوان أو مغالبة”.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي أمام الحضور، اعتماد المؤتمر للانعقاد سنوياً، ليكون أحد الركائز الرئيسية لمشروع المصالحة الوطنية، وتعزيز مشاركتهم فيها.

وتتضمن أعمال المؤتمر الذي يحضره عدد 1200 شاب من كل مناطق ليبيا، وأكثر من 10 شخصيات بارزة، جلسات حوارية حول الشباب، ودورهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية، التي أطلقها المجلس الرئاسي لضمان استقرار ليبيا، ومشاركتهم الفاعلة في الانتخابات.