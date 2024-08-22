افتتاح أكبر سوق للخضروات في سرت

افتتحت بلدية سرت اليوم، أكبر مبنى لسوق الخضروات والفاكهة بالمدينة، الذي يضم نحو خمسين محلاً تجارياً مجهزاً بجميع المرافق الخدمية.

واوضح عميد بلدية سرت، “أن هذا السوق النموذجي الأول فى ليبيا بمساحة هكتار ويضم عدد أربعة واربعين محل تجاري داخله، إضافة المرافق خدمية ومكاتب خدمية للحرس البلدي والاصحاح البيئي مهمتهم متابعة الأسعار والنظافة العامة والشهائد الصحية، كما يحتوي السوق على مقهى ومكان مخصص اخر داخله لعرض بيع الخضروات بالجملة”.

وأوضح أن “هذا السوق شيدته بلدية سرت وإشراف إدارة المشروعات بالبلدية، وتنفيذ إحدى الشركات الوطنية المتخصصة وبدعم من الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب”.

وأشار ألى أنه “سيطبق في السوق الدي سيكون ساعات العمل بالفترتين كافة الاشتراطات الصحية والبيئية، ويوجد خارطة للمواقع والأماكن المخصصة لبيع الخضروات والفاكهة لتسهل على الزوار العثور على احتياجاتهم، كما أنه مزود بمحطة كبيرة لوقوف السيارات”.

يذكر أن الافتتاح حضره “عميد البلدية مختار المعداني وعضو المجلس البلدي للبلدية مخلوف حامد ووكيل ديوان بلدية سرت خميس الحوسين ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت لواء جمعة انبية ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مرزوق ومدراء الإدارات والمكاتب بالبلدية ومخاتير المحلات”.

أحتفلت اليوم بلدية سرت بافتتاح أكبر مبنى لسوق للخضروات والفاكهة بالمدينة. وحضر افتتاحه عميد البلدية مختار المعداني وعضو… تم النشر بواسطة ‏سرت نيوز Sirte News‏ في الخميس، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤