شهدت العاصمة اليونانية أثنيا، افتتاح أول مسجد في المدينة.

وبعد الانتهاء من أعمال التخطيط والبناء التي استمرت 14 عاما، ترافق افتتاح أول مسجد في العاصمة اليونانية أثينا، مع التدابير المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وأفادت وزارة التعليم والشؤون الدينية اليونانية في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن المسجد تم افتتاحه في 2 نوفمبر 2020، ضمن إطار التدابير المفروضة لمكافحة كورونا مثل المسافة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن المسجد بات جاهزا لاستقبال المصلين، حيث ستقام فيه الصلوات الخمس.

ولفتت إلى أن الافتتاح الرسمي للمسجد سيتم في موعد آخر بسبب الوباء، منوهة إلى أن صلاة الجماعة في المسجد ستقتصر على 9 مصلين في ظل كورونا.

ومع اتباع القيود المرتبطة بفيروس كورونا، أقيمت أول صلاة في المسجد مساء أمس الاثنين، بحضور عدد قليل من المصلين، ومن المتوقع إقامة احتفال أكبر بافتتاح المسجد بعد انتهاء الوباء.

من جانبه، قال الأمين العام المسؤول عن الشؤون الدينية يورغو كالايتزيس، إنه تم تتويج جهود الحكومات المعاقبة منذ عام 2006.

وأضاف: ” اليونان توجه رسالة واضحة حول الديمقراطية وحرية الأديان داخل البلاد وخارجها”.

يذكر أن المسجد الذي اكتمل إنشاؤه على أرض تابعة لقيادة القوات البحرية، تبلغ مساحته 850 مترا مربعا ويتسع لـ 350 شخصا، وليس له مئذنة.

وتقرر بناء المسجد عام 2006، إلا أن البيروقراطية والموانع القانونية وردود فعل اليمين المتطرف أخرت البدء في إنشائه 10 أعوام.

وتسببت معارضة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، في تأخر افتتاح المسجد منذ 1979 واستغرق الأمر سنوات، حتى بعد موافقة الحكومة على الافتتاح في 2006.

يشار إلى أن الإمام الأول لمسجد أثينا، مغربي المولد يوناني الجنسية يدعى زكي محمد، درس أصول الدين والرياضيات ويتحدث العربية واليونانية والفرنسية.

ويمثل المسيحيون الأرثوذكس الغالبية العظمى من اليونانيين 97%، وتوجد أقلية مسلمة على طول الحدود البرية مع تركيا، إلى جانب عشرات الآلاف من العمال واللاجئين المسلمين في البلاد.