افتتاح اجتماع وزراء الصحة العرب في ليبيا

انطلقت أعمال الدورة العادية الثالثة والستون لاجتماع مجلس وزراء الصحة العرب في العاصمة طرابلس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، برعاية وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج، وحضور وزراء الصحة العرب وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعدد من الهيئات والمنظمات الصحية الدولية.

وشمل برنامج الاجتماع عرضًا مرئيًا قدمته وزارة الصحة الليبية استعرضت فيه واقع القطاع الصحي وجهود تطويره، إلى جانب تقديم مجموعة من التجارب الصحية العربية الناجحة، من بينها تجربة ليبيا في تطوير نظم المعلومات الصحية، وتجربة جمهورية مصر العربية في القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي)، وتجربة الجمهورية التونسية في تطبيق التطعيم الإلكتروني، وتجربة الجمهورية الجزائرية في مكافحة المخدرات.

وشهدت أعمال الدورة تسليم جائزة الطبيب العربي لعام 2025 في مجالات البحث العلمي والابتكار والتميز المهني والريادة الطبية والحوكمة الرشيدة في إدارة جودة النظم الصحية.

وعقد وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير الدكتور محمد الغوج على هامش الاجتماع سلسلة لقاءات ثنائية مع وزراء الصحة بالدول المشاركة، لبحث آفاق تعزيز الشراكات الصحية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في الملفات ذات الأولوية.

ويُعكس انعقاد الدورة في طرابلس أهمية تعزيز التنسيق والتكامل الصحي العربي، وتبادل الخبرات، ودعم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الصحية، بما يسهم في تطوير النظم الصحية وتحقيق الأمن الصحي العربي المشترك.