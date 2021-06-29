افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، سفارة الكيان الإسرائيلي في إمارة أبوظبي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، اليوم: “في احتفال مثير قاده وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، ووزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، نورا الكعبي، أقيمت مراسم وضع ميزوزا، (الميزوزة هي رمز ديني يهودي يوضع على مداخل الأماكن) في السفارة الإسرائيلية في أبوظبي”.

في موقف مثير للمشاعر بحضور وزير خارجية إسرائيل ووزيرة الثقافة والشباب الاماراتية ورئيس البعثة الاسرائيلية في الامارات وحاخام الامارات تم وضع مزوزاه على مدخل السفارة الاسرائيلية في ابوظبي وفقا للتقاليد اليهودية المتبعة في تدشين محلات السكن والعمل pic.twitter.com/3uWbZAKU2c — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 29, 2021

وزير الخارجية يائير لابيد في مراسم افتتاح سفارة إسرائيل في أبوظبي: هذه لحظة تاريخية. نقف هنا اليوم لأننا اخترنا السلام والتعاون على الحروب والعداء. إسرائيل معنية بالسلام مع جميع جيرانها. لا نذهب إلى أي مكان. الشرق الأوسط بيتنا. نحن هنا لنبقى وندعو كل دول المنطقة أن تعترف بذلك" pic.twitter.com/BiuG6rs1oa — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 29, 2021

تدشين سفارة إسرائيل في الإمارات 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/jxAfiLiNIQ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 29, 2021