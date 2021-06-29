افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 14:07 | آخر تحديث: 29 يونيو 2021 - 14:13 نُشر: الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 14:07
دولي
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تدشين سفارة إسرائيل في الإمارات

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، سفارة الكيان الإسرائيلي في إمارة أبوظبي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، اليوم: “في احتفال مثير قاده وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، ووزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، نورا الكعبي، أقيمت مراسم وضع ميزوزا، (الميزوزة هي رمز ديني يهودي يوضع على مداخل الأماكن) في السفارة الإسرائيلية في أبوظبي”.

آخر تحديث: 29 يونيو 2021 - 14:13
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