افتتحت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بحضور نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، ووزير الداخلية لواء خالد مازن، والمدير العام للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات يحيى الجديد، وذلك بمقر وزارة الداخلية.

وأطلع الحضور خلال الافتتاح،، على التجهيزات وما تحتويه الغرفة من معدات خاصة بعملية تأمين وحماية الانتخابات والتواصل مع الغرف الفرعية الأخرى والتنسيق في تبادل المعلومات بما يساهم في نجاح سير العمل الأمني في تأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة المزمع عقدها في شهر ديسمبر القادم.

وحول آلية العمل بغرفة العمليات، أفاد ضابط الاتصال في الغرفة المقدم جمعة طريش، بأن الحالة الأمنية في كل مكاتب الإدارة الانتخابية تصل من خلال تقارير يومية وأخرى آنية حسب ما تطلبه الحالة الأمنية في نطاق المكتب، ليتم إحالتها خلال دقائق قليلة لغرف القيادات الخاصة بصنع القرار والموجودة في نفس المبنى لاتخاذ القرار الفوري بالخصوص.

افتتاح الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية افتتح وزير الداخلية "خالد مازن" رفقة نائب رئيس الوزراء "رمضان أبو… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الأربعاء، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١