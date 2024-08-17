افتتاح المؤتمر الدولي الأول لطب الطوارئ والحوادث ببنغازي

انطلقت في مستشفى الجلاء التعليمي ببنغازي، فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العلمي الأول لمستجدات طب الطوارئ وعلاج إصابات الحوادث، تحت شعار “إنقاذ حياة”.

وشهدت افتتاحية المؤتمر كلمة ترحيبية من رئيس المؤتمر الدكتور جمعة الريشي، تطرق فيها إلى “أهمية هذا الحدث العلمي في تطوير مجال طب الطوارئ وإبراز أحدث التطورات في العلاج والتصدي لإصابات الحوادث”.

وأكد عميد كلية الطب الدكتور فتحى البركي، “على أهمية التعاون بين الجامعة والمؤسسات المختصة في مجال طب الطوارئ لتحقيق الهدف من هذا المؤتمر وهو تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في حالات الطوارئ”.

وتحدث رئيس اللجنة العلمية الدكتور عبد الحق المنصوري، عن “أهداف المؤتمر وبرنامجه المليء بالورش العلمية والمحاضرات التي تُقدم من قبل خبراء ومختصين في مجال طب الطوارئ من داخل البلد ومن الخارج”.

هذا وشارك في افتتاح المؤتمر رئيس نقابة الأطباء الدكتورمحمد برأس على، مؤكدًا “على أهمية هذا المؤتمر في تطوير مهارات الأطباء ورفع مستوى الوعي بأهمية طب الطوارئ والتعامل مع حالات إصابات الحوادث”.

ومن المُنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة كبيرة من الأطباء والمختصين في مجال طب الطوارئ من داخل البلد ومن الخارج، حيث سيتم مناقشة أحدث التطورات في مجال طب الطوارئ وعلاج إصابات الحوادث، وسيتم عرض أبحاث علمية جديدة في هذا المجال.

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لمستجدات طب الطوارئ وعلاج إصابات الحوادث الجمعة| 16 أغسطس 2024م. انطلقت اليوم… تم النشر بواسطة ‏‎1st Scientific Conference Of Al Jalaa Hospital-Benghazi 2024‎‏ في الجمعة، ١٦ أغسطس ٢٠٢٤