افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للعقم وعلاج الأمراض في بنغازي

بدأت صباح اليوم الخميس بمدينة بنغازي، الفاعليات العلمية للمؤتمر الدولي الثاني للجمعية الليبية لعلاج الأمراض تحت شعار (نحو رؤية أفضل لعلاج العقم).

ويناقش المؤتمر الاتجاهات الطبية الحديثة في مجالات الإخصاب والعقم، وتأهيل فنيي المختبرات ومراكز الإخصاب على استخدام التقنيات المطورة، بمشاركة 350 طبيبا من ليبيا وخارجها.

ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، ويتضمن 28 ورقة علمية من ليبيا ومصر والأردن ومداخلات من إيطاليا، ومحاضرات علمية وجلسات حوارية، تهدف لتبادل الخبرات بين البلدان الشقيقة.

وأعلن خلال حفل الافتتاح عن استحداث منتدى بنغازي العلمي الأول لأمراض النساء والعقم، وأيضا انطلاق مؤتمر بنغازي الخامس لعلاج العقم سبتمبر القادم.

يذكر، أن النسخة الأولى احتضنتها العاصمة طرابلس في مارس 2023، تحت شعار (معا لنحقق حلم الإنجاب).