افتتاح المؤتمر الهندسي الرابع بمدينة الزاوية

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد_الدبيبة والنائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أعمال المؤتمر الهندسي الرابع المنعقد بمدينة الزاوية، والذي تنظمه نقابة المهن الهندسية الزاوية بعنوان “الطاقات المتجددة ومواجهة التغيير المناخي لتحقيق التنمية المستدامة” يومي (12-13) ديسمبر، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمهتمين بمجال الطاقات المتجددة.

وفي كلمة له، أكد الدبيبة دعمه لكافة المناشط العلمية المنعقدة في كافة المجالات، وخاصة في مجال الطاقات المتجددة ومواجهة التغير المناخي، مشيرا إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، والتي ستسهم في وضع إطار عمل لكل المشروعات والبرامج التي تهدف إلى توليد استخدام الطاقات المتجددة والقضاء على التلوث البيئي في كافة مستوياته.

وأكد رئيس الحكومة للمشاركين بأن توصيات المؤتمر ستكون محل اهتمام من قبل الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة للاستفادة منها في خططه ومشروعاته.

هذا وسيُعقد خلال المؤتمر 6 جلسات عملية تناقش أوراقا بحثية تم قبولها واعتمادها من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر وفق المحاور المتمثلة في توليد واستخدام الطاقة المتجددة والبيئة وتطبيقات تقنية النانو والتغيير المناخي.

وافتتح الدبيبة على هامش المؤتمر معرضا مصاحبا يختص بالنشاطات المتعلقة بالطاقات المتجددة والتغير المناخي من قبل القطاعين العام والخاص، إلى جانب أجنحة للجهات الداعمة للمؤتمر والمشاركة فيه.

افتتح رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة والنائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أعمال المؤتمر الهندسي الرابع المنعقد… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الثلاثاء، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣