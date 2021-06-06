افتتاح المعرض الدولي الثالث للعمارة والاستثمار العقاري في طرابلس

قام وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الأحد، بافتتاح المعرض الدولي الثالث للعمارة والإستثمار العقاري، والمقام بالعاصمة طرابلس.

وألقى وزير الإسكان في حفل الافتتاح، كلمة أثنى خلالها على اللجنة المنظمة للمعرض، وأكد على دور القطاعين العام والخاص في هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأضاف الوزير: “إننا بحاجة إلى كل الجهود من أجل إعادة التعمير والنهوض بقطاع الإسكان”.

وقام الوزير بجولة في المعرض، اطلع خلالها على أجنحة الشركات العارضة، وما احتوته من تقنيات حديثة في مجال البناء والتعمير.

وزير الإسكان والتعمير يفتتح المعرض الدولي الثالث للعمارة والإستثمار العقاري . طرابلس – 6 يونيو 2021 م . قام وزير… تم النشر بواسطة ‏وزارة الإسكان والتعمير-ليبيا‏ في الأحد، ٦ يونيو ٢٠٢١