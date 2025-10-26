افتتاح المعرض الدولي لـ«الخدمات المصرفية والمالية» في طرابلس

افتُتِح المعرض الدولي للخدمات والمنتجات المصرفية والمالية، وذلك في قاعة طرابلس الكبرى بالمدينة الرياضية، تحت إشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور القطاع المالي والمصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والحلول الرقمية في مجالات الخدمات المصرفية والمالية.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من المصارف والمؤسسات المالية المحلية والدولية، إلى جانب شركات التقنية والخدمات المساندة، مما يجعله منصة مهمة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات وتعزيز التواصل بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع المالي.

وتتواصل فعاليات المعرض حتى الاثنين 27 أكتوبر 2025، ليشكّل محطة بارزة في مسار تطوير وتحديث قطاع التمويل والخدمات المصرفية في ليبيا.