أُقِيم اليوم الأحد، حفل افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن الجفارة بمنطقة السهلة “النجيلة الغربية”.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأن حفل الافتتاح يأتي تزامناً مع الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير.

وحضر الحفل مدير أمن الجفارة عميد ناصر ألطيف، وعضو مجلس النواب عن منطقة الجفارة أيمن سيف النصر، ورئيس جهاز المباحث الجنائية عميد محمود عاشور، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عميد فيصل بن كافو، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، ومدير أمن جنزور المكلف عقيد عبدالحميد البيباص، ومعاون رئيس مكتب المعلومات والمتابعة عقيد فوزي غيث، ورئيس مكتب العلاقات والمراسم ورئيس مكتب الإعلام الأمني بإدارة العلاقات والتعاون الدولي، وعدد من رؤساء المراكز والمكاتب والأقسام بمديرية أمن الجفارة.

وعلى هامش هذا الحفل عُقِد اجتماع أمني موسع نوقش خلاله الخطة الأمنية المشتركة الصادرة عن مديرية أمن الجفارة لتأمين المنطقة، بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، لحفظ الأمن والإستقرار داخل بلدية الجفارة.

يُشار إلى أن المقر الذي تم افتتاحه هو المقر المديرية السابق بمنطقة السهلة “النجيلة الغربية” والذي تمت صيانته والرجوع إليه ومباشرة أعمال المديرية من خلاله.