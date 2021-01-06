افتتاح الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية

أقيم اليوم الأربعاء، بفندق كورنثيا في طرابلس، الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية تحت شعار “تعزيز دور المرأة في وزارة الداخلية”، بحضور وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.

وأكد الوزير خلال الكلمة التي ألقاها بالملتقى على ضرورة تعزيز دور المرأة في وزارة الداخلية، باعتبارها ركيزة من ركائز الترتيبات الأمنية من خلال مشاركتها في تحقيق الأمن وبناء مجتمع أمن وواعي باعتبارها شريك الرجل في العمل الأمني.

وأشار باشاغا إلى أن هذا الأمر لا يتم إلا من خلال التركيز على دور المرأة وإقحامها في المجال الأمني والشرطي من خلال تدريبها وتطوير قدراتها ومساهمتها في بناء المجتمع.

وأوضح وزير الداخلية بأن وزارة الداخلية و”منذ تولينا مهامها نسعى إلى ضرورة إشراك المرأة وتشجيعها للقيام بواجبها الوطني من خلال القطاع الذي تنتسب إليه، وبأن كل المجالات مفتوحة أمامها وذلك لتعزيز ثقة المرأة بنفسها”.

كما أعرب الوزير عن تفاؤله بأن عام 2021م سيكون عام سلام واستقرار وتنمية ووئام ويكون للمرأة دور في هذا الجانب.

هذا وأصدر وزير الداخلية تعليماته للإدارة المعنية بتشكيل لجنة لمتابعة كل مشاكل التي تواجه المرأة العاملة بوزارة الداخلية.

وأعطيت الكلمات للمشاركات في الملتقى والاستماع إلى ملاحظاتهن للوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه المرأة بوزارة الداخلية.

وزير الداخلية المفوض يفتتح الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية بآيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني ونشيد الشرطة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الأربعاء، ٦ يناير ٢٠٢١