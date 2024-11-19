افتتاح الملتقى الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات بنسخته الـ12

افتتح مساء الاثنين، ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات Taqnya في نسخته الثانية عشر، حيث أقيم على أرض معرض طرابلس الدولي، ويستمر الفعاليات حتى 21 نوفمبر .

ويعد هذا المعرض، أكبر حدث متخصص في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في ليبيا، ويشهد مشاركة محلية ودولية واسعة.

ويعكس المعرض التزام ليبيا بتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يسهم في تعديل الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية وتعزيز التعاون الدولي.

يعد المعرض فرصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين، واستعراض أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني.

حضر الافتتاح محمد تكاله، رئيس المجلس الأعلى للدولة، ووزير الاقتصاد والتجارة السيد محمد الحويج، ورئيس الهيئة العامة للمعارض المهندس عصام العول ، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ورئيس مجلس رجال الأعمال الليبيين رشيد صوان ، ومدير معرض طرابلس الدولي إسلام جعفر، ونائبه شكري لطيف، وعدد منّ رؤوساء ومدراء شركات الاتصالات التابعة للقابضة والقطاع الخاص.

كما شهد الافتتاح حضور عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الأعمال.

تفتح أبواب معرض طرابلس الدولي الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، وتستمر الفعاليات حتى 21 نوفمبر 2024 لاستقبال الزوار.

يذكر ان هذا المعرض من تنظيم شركة الواحة لتنظيم المعارض .