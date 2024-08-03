افتتاح النسخة الثانية من الدورة الصيفية لحفظ المتون العلمية ببنغازي

انطلقت بمدينة بنغازي؛ فعاليات النسخة الثانية من الدورة الصيفية لحفظ المتون العلمية،التي ينظمها مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في بنغازي.

وجري الافتتاح بمسجد «بيعة الرضوان» في منطقة السلماني، بحضور رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، عاطف عبد الواحد العبيدي، وعدد من المشايخ أعضاء اللجنة العليا للإفتاء.

وأكد رئيس الهيئة، على أهمية هذه الدورات والمناشط الدعوية في نشر العلم الشرعي، وترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال في النفوس، ومواجهة موجات الغزو الثقافي المتدفقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن المنظمات المشبوهة، والقنوات الفضائية، الداعي إلى التنصير والإلحاد والانحلال، حاثا الجميع على تكثيف الدروس التوعوية، والمحاضرات التثقيفية للحفاظ على عقيدة الأجيال الناشئة، من الشباب والفتيات، وتحصينهم فكرياً وأخلاقياً، لما لذلك من أثر بالغ في استقرار الأوطان والمجتمعات.

يُذكر أن عدد المشاركين في الدورة الصيفية لحفظ المتون العلمية بلغ خمسة ألاف طالب وطالبة، من جميع المراحل العمرية، جرى توزيعهم على ثمانية مساجد، وسيحصلون على شهادات مشاركة معتمدة من مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية- بنغازي.