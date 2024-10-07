افتتاح برنامج تدريبي لتطوير العمل في مراكز رعاية الشباب

في إطار الجهود لتطوير كفاءة الشباب، افتتحت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي لتطوير ورفع كفاءة الكوادر العاملة بمراكز رعاية الشباب المقام في العاصمة طرابلس.

وشارك في التدريبات مدراء وأعضاء المراكز في بلديات:زوارة، جادو، ابوسليم، ترهونة، بني وليد، وادي البوانيس، الجفرة، مرزق.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب، اليوم الاثنين، “أن الجلسات التدريبية لأيام الأولى البرنامج تضمنت مجموعة من الموضوعات الهامة، حيث تم تناولت أهمية العمل الشبابي والمشاركة الشبابية الشمولية، بالإضافة إلى نشاطات بناء الفرق وتعزيز التواصل بين المشاركين، كما تقديم جلسة تدريبية تختص بكيفية إدارة الأموال الغير ربحية، والذي يعد من الجوانب الأساسية لتحقيق الاستدامة المالية للمراكز”.

وأضافت الوزارة: “في جانب تمكين الشباب تمت مناقشة دور مراكز الشباب في الجانب الذي يمكن ويمثل الشباب عبر هذه المراكز كونها منصة حيوية لتعزيز مشاركة الشباب في المجتمع وتطوير مهاراتهم”.

وختمت بالإشارة إلى أنها “تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق أهدافها في تطوير ميدان العمل الشبابي على مستوى المحليات وتعزيز قدرات العاملين بالمراكز، بما يساهم في تجويد العمل وبناء مجتمع شبابي أكثر تفاعلاً وإيجابية.”