افتتاح برنامج دكتوراه الاقتصاد في الأكاديمية الليبية بمصراتة

أُقِيمَ بالأكاديمية الليبية في مدينة مصراتة، افتتاح برنامج الدكتوراه في علم الاقتصاد.

وافتتح الأستاذ الدكتور علي محمد رمضان رئيس الأكاديمية الليبية بمدينة مصراتة، البرنامج بكلمة ألقاها بالمناسبة.

وتبع ذلك كلمات ألقاها كل من الأستاذ الدكتور إبراهيم علي أبوشيبة عميد مدرسة العلوم الإدارية والمالية، والأستاذ الدكتور عمر عثمان زرموح رئيس قسم الاقتصاد، والأستاذ الدكتور محمد سالم كعيبة أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة المتعاون مع الأكاديمية.

كما شارك بعض الطلبة الحاضرين بالتعبير عن سعادتهم بافتتاح هذا البرنامج.

وبعد انتهاء الافتتاح ألقى الأستاذ الدكتور عمر عثمان زرمووح أول محاضرة في هذا البرنامج وكانت حول تطور نظرية الاقتصاد التحليلي الكلي Macroeconomics وهي النظرية التي تُشكل مع نظرية الاقتصاد التحليلي الجزئي Microeconomics النظرية الاقتصادية Economic Theory العمود الفقري في علم الاقتصاد Economics.

وقال الأستاذ الدكتور عمر عثمان زرموح في تصريح لـ”عين ليبيا”، إن هذا البرنامج هو الأول من نوعه في تاريخ مدينة مصراتة حيث اقتصرت الدراسات العليا في مجال الاقتصاد في السابق على مرحلة الماجستير فقط في مختلف المؤسسات العلمية بالمدينة، وأنه يتشرف بإعطاء أول محاضرة في هذا البرنامج.

كما عبر عن سعادته بالإقبال الكبير الذي وجده من قِبل حملة الماجستير ورغبتهم في استكمال دراستهم العليا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أعداداً كبيرة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية من حملة الماجستير في الاقتصاد ممن لم يحالفهم الحظ في استكمال دراستهم في الخارج، لذلك فمثل هذا البرنامج يعتبر حلاً مناسباً لهذه المشكلة خاصة وأن البرنامج مصمم بمعايير علمية لا تقل عما هو معمول به في الجامعات الكبرى في الدول المتقدمة.