استكمال المرحلة الأولى من الطريق الدائري الثالث لتخفيف الازدحام في طرابلس

شهدت العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، افتتاح جزء من المرحلة الأولى للطريق الدائري الثالث بمنطقة طريق المطار (ذهابًا وإيابًا)، في خطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتخفيف الضغط المروري في المدينة.

وحضر مراسم الافتتاح مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، رفقة مدير جهاز مشروعات الإسكان والمرافق محمد إسماعيل، وعدد من قيادات مديرية أمن طرابلس.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن الجهود المستمرة لتطوير شبكة الطرق داخل العاصمة، حيث يُعد الطريق الدائري الثالث أحد المحاور الحيوية التي تربط بين مناطق متعددة، ويسهم في تسهيل الحركة المرورية، وتعزيز انسيابية التنقل، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين وسلامتهم.

وتؤكد الجهات المنفذة استمرار العمل لاستكمال باقي مراحل المشروع، بما يحقق أهداف تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة في المدينة.