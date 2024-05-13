افتتاح جسر الاثل بعد عشر سنوات من إغلاقه

افتتح وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، جسر وادي الأثل عقب انتهاء أعمال صيانته وتطويره، وذلك بعد خروجه عن الخدمة لقرابة 10 سنوات إثر الدمار الذي تعرض له.

وذكرت منصة حكومتنا، أن وزير المواصلات عقد اجتماعا مع الشركات المنفذة لمشاريع عودة الحياة القائمة على طول الطريق الساحلي، للوقوف على مدى إنتاجيتها ونسب الإنجاز وما تبقى من مدة التنفيذ للمشاريع الجارية.

وشدد الشهوبي على جميع الشركات بضرورة الرفع من وتيرة العمل وتحسين الإنتاجية والالتزام بالمواصفات والمعايير المطلوبة في المشاريع، مؤكدا استعداده لحلحلة جميع المشاكل و المعوقات التي تواجه الشركات خلال التنفيذ.