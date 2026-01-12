المواصلات تفتتح جسراً حيوياً لدعم الحركة المرورية

افتتحت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، مساء الأحد الموافق 11 يناير 2026، جسر تقاطع صلاح الدين، وذلك في إطار خطة عودة الحياة الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة شبكة الطرق، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويبلغ طول الجسر 690 مترًا، ويتألف من حارتين مروريتين في كل اتجاه بعرض 3.5 أمتار للحارة الواحدة، إلى جانب تنفيذ طرق خدمية مرافقة للمشروع، بما يضمن استيعاب الحركة المرورية المتزايدة وتنظيم تدفق المركبات.

ويُنتظر أن يسهم الجسر في تخفيف الازدحام المروري، وتحسين انسيابية الحركة في المنطقة، ودعم كفاءة شبكة الطرق الرئيسة، إضافة إلى تعزيز البيئة الحضرية المتكاملة عبر ربط البنية التحتية بالخدمات الحيوية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة والتنمية العمرانية.

ويأتي افتتاح الجسر ضمن سلسلة مشاريع تنفذها وزارة المواصلات بهدف تحديث شبكة الطرق، ومعالجة الاختناقات المرورية، ومواكبة التوسع السكاني والعمراني، بما يخدم الأهداف التنموية الشاملة.