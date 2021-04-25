افتتاح خط بحري بين ليبيا وتونس

أعلن مجلس التعاون الإقتصادي الليبي التونسي، عن افتتاح خط بحري بين البليدين قريباً.

وأفاد المجلس في منشور عبر صفحته على فيسبوك، بأن صابر بوقرة المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، عبر خلال لقائه مع معز شقشوق وزير النقل واللوجستيك التونسي عن استعداد مجموعة من رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للعمل على تطوير العلاقات التجارية التونسية الليبية وإحداث المشاريع الاستثمارية المشتركة.

وأكد مدير المجلس انتهاء أشغال مشروع المحطة البحرية مصراتة ورغبة الجانب الليبي في فتح خط بحري لنقل المسافرين والسيارات يربط بين ميناء مصراتة وميناء صفاقس وميناء حلق الوادي وذلك بعد إتمام الإجراءات والترتيبات اللازمة من الجانب التونسي.

من جانبه، عبر معز شقشوق عن استعداد وزارة النقل واللوجستيك لتسهيل فتح هذا الخط بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومصالح الديوانة التونسية المعنية بحركة المسافرين مع الإشارة إلى أنه يمكن الشروع في تسيير هذا الخط على ميناء حلق الوادي وميناء جرجيس في مرحلة أولى ثم ميناء صفاقس بعد تهيئة المرافق التي تتطلبها الحركة بهذا الميناء.

بفضل جهود مجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي.. قريبا افتتاح خط بحري بين البلدين🇹🇳🤝🇱🇾 السيد صابر بوقرة المدير التنفيذي… تم النشر بواسطة ‏مجلس التعاون الإقتصادي الليبي التونسي‏ في الأحد، ٢٥ أبريل ٢٠٢١