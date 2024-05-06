افتتاح «خط شحن» جديد بين إسرائيل ومصر

كشفت موقع ” port2port” الإسرائيلي، عن افتتاح خط شحن بحري جديد بين إسرائيل ومصر.

وذكر الموقع، “أن شركة “ميدكون لاينز” للشحن البحري، قررت فتح هذا الخط الملاحي الجديد لتسهيل عمليات الشحن بين مصر وإسرائيل”.

وكشف الموقع، أن “الشركة افتتحت خطين جديدن الأول سيعمل بين ميناء “رافينا” الإيطالي، وميناء الإسكندرية بمصر ومؤانئ أشدود وحيفا في إسرائيل، بينما سيعمل الخط الملاحي الثاني بين موانئ مصر وإسرائيل مباشرة”، موضحا أن “سفن الحاويات ستعمل على كلا الخطين من مصر وإسرائيل”.

وذكرت مجموعة “Pan Marine Group” المصرية المالكة لشركة “ميدكون لاينز” للشحن البحري، أن “هذه الشركة هي إحدى شركات المجموعة المصرية التي تمارس أعمالها في السوق المصري منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما”، مضيفة أنها “تسعى جاهدة إلى إنشاء علاقات تجارية قيمة في جميع أنحاء العالم”.

يذكر أن مجموعة “Pan Marine Group” المصرية، تمتلك 5 شركات وهي: (بان مارين لخدمات الشحن)، و(بان مارين للخدمات البترولية)، (بان مارين للخدمات اللوجستية)، و(ميدكون لاينز مصر ش.م.م)، و(بان للتوريدات البحرية).

هذا وترتبط مصر وإسرائيل باتفاقيات عديدة في مجال الغاز من خلال عقود بمليارات الدولارات.