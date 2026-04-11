افتتاح «روضة» جديدة في العجيلات

افتتح مدير إدارة رياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي عثمان، روضة زهور الكرامة بمراقبة التربية والتعليم العجيلات، وذلك بحضور مدير مكتب شؤون المراقبات الأستاذ المبروك امبارك، ومدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة الأستاذ مفتاح الدريجي، إلى جانب أعضاء لجنة توطين المؤسسات التعليمية.

وشهد حفل الافتتاح حضور عميد بلدية العجيلات الأستاذ عبدالحميد الشبوكي وأعضاء المجلس البلدي، إضافة إلى مراقب التربية والتعليم بالعجيلات الأستاذ عبدالباسط عمار، وعدد من مديري المكاتب الإدارية ورؤساء الأقسام بالمراقبة.

وتخللت الاحتفالية تقديم عدد من العروض الفنية المتنوعة، التي قدمها أطفال من مختلف رياض الأطفال والمدارس المشاركة، في أجواء احتفالية عكست أهمية المناسبة ودعم قطاع التعليم المبكر في المنطقة.

ويأتي افتتاح روضة زهور الكرامة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية لمرحلة رياض الأطفال، وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية الموجهة للأطفال في سن ما قبل الدراسة، بما يسهم في دعم العملية التربوية في العجيلات.