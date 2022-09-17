أُقِيمت اليوم السبت، احتفالية افتتاح صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي، والتي نُفّذت عن طريق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

وشارك في الاحتفالية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رفقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ووزيري المواصلات محمد الشهوبي والشباب فتح الله الزني، ومدير مصلحة المطارات، وبحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، ولفيف من مديري المؤسسات التابعة لوزارة المواصلات، وأعيان المدينة، والعاملين بالمطار.

وخلال كلمته في هذه الاحتفالية، أكد الدبيبة أن دعم القطاع الخاص وتنظيم عمله من خلال اللوائح التنفيذية المنظمة وتفعيل الأجهزة والمصالح التي تنظم عمله، وإعطاء الفرص الاستثمارية والتعاقدية أصبحت ضرورة حتمية، وفق قوله.