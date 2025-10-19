افتتاح صالة تسجيل «المركبات الآلية» في طرابلس

افتتح مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، صباح اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، صالة تسجيل المركبات الآلية التابعة لقسم التراخيص بمكتب شؤون المرور، بعد استكمال أعمال التحديث والتطوير التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتلبية حجم العمل المتزايد.

وحضر الافتتاح مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، ومساعده للشؤون العامة اللواء محمد زرتي، ورئيس مكتب شؤون المرور، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية، ومدير إدارة الضرائب طرابلس، ورئيس مكتب ضرائب الموصلات، ومندوبين عن شركات التأمين العالمية والخليج والمهندس.

وأكد رئيس قسم التراخيص في كلمته تقديره للدعم الكبير الذي يقدمه مدير الأمن لتطوير منظومات العمل وتسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى أن افتتاح الصالة خطوة مهمة نحو تسهيل تسجيل المركبات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الحفل، قدّم مدير إدارة الضرائب ومندوبي شركات التأمين درع تكريم للواء خليل وهيبة تقديرًا لجهوده، فيما رد مدير الأمن بتقديم درع المديرية لمدير إدارة الضرائب عرفانًا بالتعاون المثمر بين الجانبين.