افتتاح عيادة الأسنان بمشفى العافية في بلدة هون

افتتحت في مستشفى العافية (هون) أمس الجمعة، عيادة الاسنان بعد إجراء الصيانات اللازمة وتجهيزها بأحدث التقنيات الطبية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مدير مستشفى العافية ” فارس العطشان” قوله انه تم تجهيز عيادة الأسنان بأحدث التجهيزات الطبية من المستلزمات والمعدات المعمول بها في أرقى عيادات الأسنان في القطاعين العام والخاص، وأجهزة التصوير الشعاعي للأسنان، بما يضمن دقة التشخيص والعلاج المجاني للمرضى.

وبين العطشان، أن الفريق الطبي المتخصص في هذا المجال يضم نخبة من أطباء الأسنان المتخصصين والمؤهلين، من ذوي الخبرات الواسعة في مختلف مجالات طب الأسنان.

وثمن مدير المستشفي عاليا المجهودات المبذولة من قسم الادارة الفنية في المستشفى لإشرافها المباشر على الصيانة والتجهيز ووقوف كافة العاملين فيه على جميع التفاصيل وأدقها.