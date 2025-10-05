افتتاح عيادة متخصصة للكشف عن السرطان في تاجوراء

افتتحت عيادة جديدة بالمركز الوطني للقلب في بلدية تاجوراء، مختصة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم، وذلك في خطوة هامة لتعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الأمراض السرطانية وتحسين الرعاية الصحية للمواطنين.

ويأتي افتتاح هذه العيادة في إطار خطة وزارة الصحة لتوسيع نطاق خدمات الكشف المبكر وتطوير منظومة الرعاية الصحية الوقائية، بما في ذلك تجهيز المرافق الطبية بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية.

وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من السعي المستمر لتحسين الخدمات الصحية والارتقاء بها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

تحتوي العيادة على جهاز متطور عالميًا للكشف المبكر عن الأورام، خصوصًا سرطان الثدي الذي يعد من أكثر أنواع السرطانات انتشارًا بين النساء. ويُتوقع أن يسهم هذا الجهاز في تعزيز فرص التشخيص المبكر، مما يزيد من فرص العلاج والشفاء ويحسن من معدلات النجاة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت مهم حيث تواصل وزارة الصحة تنفيذ برامجها الوقائية والتوعوية حول أهمية الكشف المبكر للحد من انتشار الأمراض السرطانية.