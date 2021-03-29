افتتاح فعاليات الملتقى الأول لشركات الخدمات العامة على مستوى الدولة

انطلقت اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، فعاليات الملتقى الأول لشركات الخدمات العامة على مستوى الدولة الذي تنظمه وزارة الحكم المحلي، وتستضيفه شركة الخدمات العامة طرابلس خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس الجاري.

ويُناقش المشاركون في هذا الملتقى المشكلات والصعوبات التي تواجه شركات الخدمات العامة في البلديات وسبل تذليلها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الحكم المحلي.

وافتتح فعاليات الملتقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين الصادق التومي، مؤكدا ًفي كلمته الافتتاحية على ضرورة دفع المرتبات المتأخرة للعاملين بشركة الخدمات العامة وإيجاد آلية لصرفها، وتغيير أنظمة العمل بالشركة لتكون أكثر تنافسية، وأن تكون بنظام التعاقد، بالإضافة إلى تسوية الأوضاع القانونية للشركة ودعمها و توفير كل ما تحتاجه، من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تلامس حياة المواطنين ولها علاقة بالصحة العامة، وفق قوله.

كما شدّد الوزير على ضرورة أن تكون المدن الليبية نظيفة وخالية من التلوث، وأن يُحافظ على مظهرها الجمالي، و أن يكون هناك انسجام بين مقدم الخدمة والمستفيد منها.

وأشار إلى أن أي ضغط أو ابتزاز يمارس على الشركات أثناء مطالبتها بمستحقاتها المالية، ستُحال إلى النائب العام مباشرة، وسيُنسّق بهذا الخصوص مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، مؤكدا أن المبدأ العام لحكومة الوحدة الوطنية هو مواجهة كل عمليات الفساد والابتزاز.

الملتقي الاول لشركات الخدمات العامة علي مستوي الدولة تم النشر بواسطة ‏وزارة الحكم المحلي‏ في الاثنين، ٢٩ مارس ٢٠٢١