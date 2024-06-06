افتتاح فرع لجهاز إدارة المدن التاريخية في درج

أقيمت بمدينة درج، أمس الأربعاء، احتفالية بمناسبة افتتاح فرع جديد لجهاز إدارة المدن التاريخية بالمدينة.

وتضمنت فعاليات الحفل، معرضًا للصور الفوتوغرافية للأماكن والمباني التاريخية بالمدينة، ومعرضا للمقتنيات والصناعات التقليدية اليدوية.

تأتي مبادرة افتتاح فرع لجهاز إدارة المدن التاريخية بالمدينة، في إطار الاهتمام والمحافظة على التراث التاريخي للمدينة، وحمايته من أي تعديات وتعزيز الوعي بأهميته لدى السكان.

حضر حفل الافتتاح عدد من مدراء الإدارات بالجهاز، وأعضاء المجلس البلدي درج، بالإضافة إلى مشايخ وحكماء وأعيان ووجهاء المدينة، ومندوب عن الشرطة السياحية وإدارة الدعم والدوريات في جهاز الحرس البلدي.