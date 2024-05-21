افتتاح فعاليات المعرض الطبي «مينا ميديكال إكسبو» في بنغازي

افتتح وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة عثمان عبد الجليل، فعاليات المعرض الطبي “مينا ميديكال إكسبو”.

وأجرى وزير الصحة، جولة داخل أروقة المعرض، اطلع خلالها على العروض المقدمة من شركات الأدوية المحلية والعربية والأجنبية المشاركة.

وأشاد وزير الدفاع المكلف إحميد حومة، في كلمة له نيابة عن رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد، “بفعاليات المعرض الطبي، وجهود وزارة الصحة في وضع استراتيجية لتنظيم وتعزيز الرعاية الصحية وتطوير النظام الصحي في البلاد”.

يذكر ان المعرض يقام على أرض المعارض بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي، بتنظيم من شركة نور ليبيا بالتعاون مع الوزارة، وشهد المعرض حضور عدد من وزراء الحكومة الليبية، ومديري المستشفيات والمراكز الصحية في مدينة بنغازي، إضافة لمشاركة واسعة من عدد كبير من شركات الأدوية والمعدات الطبية المحلية والعالمية.