افتتاح فعاليات «ليالي المدينة» في طرابلس في نسختها الثانية

انطلقت مساء أمس السبت، فعاليات ليالي المدينة 2024، في نسختها الثانية، تحت شعار ” أيام الخير”، وذلك في ساحة قوس” ماركوس اريليوس” بحضور أعيان وأهالي المدينة القديمة، ورئيس، وأعضاء اللجنة المنظمة لفعاليات الليالي.

وتتضمن فعاليات الليالي التي تستمر حتى يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك، برامج منوعة لجميع الأعمار والثقافات، في أجواء رمضانية تنبض بالحياة والفرح، منها ركن المرأة الذي تقوم من خلاله بعرض منتجاتها اليدوية، ومسابقة حفظ القرآن الكريم، ودروس دعوية يومية، ومعرض للفنون التشكيلية، والامسيات الثقافية إضافة إلى مسرح يومي خاص للطفل والأسرة مع مسابقات وجوائز، وعروض مسرحية متنقلة، والحكواتي وعروض للسينما القديمة.

وشارك النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، في افتتاح الفعالية رفقة رئيس جهاز تنمية إدارة المدينة القديمة محمود النعاس.

وقام الكوني بجولة في أروقة المدينة القديمة، واطلع على المناشط المقامة، وبدأت الجولة من قوس ماركوس مكان اعلان الانطلاق، و شملت بيت محمود بي في زنقة الفرنسيين، الذي تقام فيه الأمسيات الثقافية ، وبيت اسكندر الذي يحتضن معرض الفنون التشكيلية، ودار عبدالله كريستة التي ضمت الخيمة التراثية، والصناعات التقليدية، مرورا بباحة السيدة مريم، وحوش يوسف القره ماللي، الذي يضم المقتنيات الليبية المتمثلة في الألبسة والجلسة الطرابلسية ومقتنيات الاستعمال اليومي العتيقة وصولا لميدان برج الساعة.

واعرب الكوني عن إعجابه بالتنظيم من قبل الجهاز واللجنة المشرفة، مشيرا إلى النجاح الذي حققته الفعالية العام الماضي من زخم البرامج المنوعة والهادفة التي تخللتها، متمنيا أن النسخة الثانية للموسم الرمضاني الحالي ستكون اكثر نجاحا.