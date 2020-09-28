افتتاح قاعات لعقد جلسات المحاكم بسجن عين زارة الرئيسي

افتتح وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، مبنى القاعات المُعد لعقد جلسات المحاكم داخل مؤسسة الاصلاح والتأهيل عين زارة الرئيسي بالعاصمة طرابلس، اليوم الاثنين.

وحضر الافتتاح كل من القائم بأعمال النائب العام، وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء، ومحامي عام طرابلس، ومدير مكتب المتابعة، ومدير إدارة الرعاية الصحية، ورئيس وحدة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ومدير مركز التوثيق والمعلومات، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ومدير المؤسسة وعدد من ضباط وضباط صف الشرطة القضائية.

وأشاد الوزير في كلمة له، بالمجهودات المبذولة لتجهيز هذا المبنى والذي يأتي في إطار الإجراءات الإحترازية للتعامل مع جائحة كورونا.

ونقل المكتب الإعلام عن لملوم تأكيده، حرص وزارة العدل على تذليل الصعاب لضمان أن يعمل مرفق العدالة بكل يسر واضطراد ودون أي تدخل في شؤون السلطة القضائية، وفق قوله.

وعقب الافتتاح أجرى الوزير جولة داخل المبنى حيث تفقد قاعات الجلسات وغرف المداولة، وإدارات العمل المختلفة.

وافتتح الوزير عددا من المرافق منها مراكز تدريبية وفصل دراسي ومكتبة علمية وعددا من الملاعب والمرافق الترفيهية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتمكين المؤسسات العقابية من القيام بدورها الإصلاحي والتأهيلي للنزلاء.

وزير العدل يفتتح قاعات لعقد جلسات المحاكم بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة الرئيسي ويفتتح عددا من المراكز التدريبية و… Gepostet von ‎وزارة العدل – Ministry of Justice Libya‎ am Montag, 28. September 2020