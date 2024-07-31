افتتاح قسم أمراض النساء والولادة  في «مستشفى تاورغاء»

افتتح نائب حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى تاورغاء العام، بعد استكمال أعمال صيانته وتجهيزه وفق أحدث المواصفات الطبية، ضمن مشاريع عودة الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية.

افتتح نائب حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى تاورغاء العام، بعد استكمال أعمال صيانته وتجهيزه وفق أحدث المواصفات الطبية، ضمن مشاريع عودة الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية.

وتجول وزير الصحة، “داخل القسم المستحدث، واطّلع على حجم التجهيزات، واستمع لشروحات وافية من المسؤولين حول مستوى الخدمات الطبية التي سيقدمها، كما أجرى جولة تفقدية لأقسام ووحدات المستشفى، اطلع خلالها على سير العمل اليومي داخل المستشفى”.

والتقى وزير الصحة، على هامش الزيارة مع مسؤولي المؤسسات الصحية بالبلدية، للتباحث حول احتياجات المواطنين وتقديم الدعم اللازم لتلك المؤسسات.

هذا وحضر الافتتاح، وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة، وجرت مراسم استقبال وزير الصحة في بلدية تاورغاء، بحضور رئيس المجلس المحلي، ومدير مستشفى تاورغاء العام، ومدير إدارة الخدمات الصحية تاورغاء، وعدد من مشائخ وأعيان البلدية.

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة السيد رمضان أبوجناح، اليوم الثلاثاء، رفقة وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health‏ في الثلاثاء، ٣٠ يوليو ٢٠٢٤