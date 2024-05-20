افتتاح قسم الأشعة بالمركز الصحي في المنشية

قال مدير المركز الصحي بمحلة المنشية في سبها، بأنه “تم توفير جهاز تصوير بالأشعة السينية، بواسطة إدارة الخدمات الصحية سبها، وركب الجهاز عن طريق قسم الأشعة العلاجية”.

وأشار مدير المركز، بأن “الجهاز سيقدم الخدمة العلاجية للمواطنين بالبلدية والمنطقة الجنوبية بشكل عام”.

هذا وتم في وقت سابق، افتتاح قسم الأشعة بالمركز الصحي بمحلة المنشية التابع لإدارة الخدمات الصحية، وحضره مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية ومديرة مكتب الخدمات الطبية بإدارة الخدمات الصحية سبها، وبعض مدراء الإدارة والأقسام بديوان وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية، وعدد من مدراء المراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية.