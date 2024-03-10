افتتاح قسم الطوارئ ومعهد التمريض في مركز مصراتة الطبي

افتتح وزارة الصحة اليوم الأحد، قسم الطوارئ والحوادث، ومعهد التمريض المتوسط بمركز مصراتة الطبي، بعد أن خضعا لأعمال صيانة وتطوير شاملة.

وذكرت منصة حكومتنا، أن عمليات التطوير شملت زيادة عدد الأسرة لقسم الطوارئ والحوادث، باستحداث 10 أسرّة لاستقبال الحالات الطارئة.

كما تم تطوير القسم الأرضي من مبنى الطوارئ والحوادث، إضافةً إلى تجهيز غرف التدخل الطارئ والملاحظة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي مع الأجهزة والمعدات الطبية الأخرى، وغرف الأطباء للكشف والمعاينة.

وحضر مراسم الافتتاح وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة، والمجلس البلدي مصراتة، وعدد من أعيان وحكماء البلدية.