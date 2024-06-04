‏افتتاح قسم جوازات المرور والتراخيص في وزارة الداخلية

قام رئيس مصلحة الجوازات والجنسية و شؤون الأجانب، في وزارة الداخلية، بافتتاح قسم جوازات المرور والتراخيص.

حضر افتتاح القسم مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص ومدير مكتب وزير الداخلي.

وفي سياق متصل، تم اليوم ضم مديرية أمن براك الشاطئ إلى شبكة وزارة الداخلية واسعة النطاق، ضمن خطة التحول الرقمي التي أطلقتها وزارة الداخلية.

وتمت عملية الضم، بإشراف وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ومدير مركز المعلومات والتوثيق.

وتضمنت عملية الضم تدريب أعضاء المديرية للعمل بغرفة العمليات الذكية و الإستعلام الأمني الموحد، وإصدار الحالة الجنائية بما يؤدي إلى إحداث خطوة إيجابية لتحسين الخدمات الإدارية وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.