افتتاح كأس العالم قطر 2022

انطلقت نهائيات كأس العالم “قطر 2022” بحفل افتتاح احتضنه ملعب البيت في الخور، حيث شهد استاد البيت مساء اليوم الأحد، حفل افتتاح النسخة الـ 22 لبطولة كأس العالم، والتي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وشهد الحفل العديد من الدلالات الرمزية عن الترحيب والكرم والضيافة في الثقافة العربية، إلى جانب العروض الموسيقية والثقافية والبصرية المعاصرة التي تستخدم لأول مرة في تاريخ البطولة، في رسالة لدعوة العالم للقاء والتوحد كقبيلة واحدة في ظل خيمة “تمثل الأرض”، وفق ما ذكرت شبكة “الجزيرة”.

وقبل انطلاق حفل الافتتاح، رفع أسطورة منتخب فرنسا حامل لقب النسخة الماضية عام 2018 مارسيل ديساييه كأس العالم للجماهير قبل وضعه في مكانه المخصص بالملعب.

وانقسمت فقرات الحفل إلى 7 لوحات تصويرية دمجت بين الثقافتين القطرية والعالمية، ودارت معظمها حول ثقافة البلاد وقيمها وأهمية احترام الآخر، وضرورة تغيير الصورة النمطية المغلوطة عن الوطن العربي، والتي يمكن تصحيحها عن طريق الحوار الذي تدعو إليه قطر في سياساتها دائما.

وقدم النجم العالمي مورجان فريمان حفل افتتاح كأس العالم مع المواطن القطري غانم المفتاح وهو من ذوي الهمم تلا آيات من القرآن الكريم، وجرى تقديم فقرة فنية بعنوان “نوستالجيا المونديال”، تستعرض أغاني كأس العالم القديمة مع تميمة كل بطولة، وتم عزف “إيقاع الأمم” أهازيج متعددة من 32 دولة مختلفة تمثل كل دولة مشاركة في كأس العالم.

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته، خلال حفل افتتاح البطولة: “من قطر، من بلاد العرب أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم، التي عملنا ومعنا كثيرون من أجل أن تكون البطولة من أنجح البطولات”.

وأضاف أمير قطر” “وصلنا أخيرا ليوم الافتتاح هذا المساء، وبدءا من هذا المساء وطوال 28 يوما سنتابع ومعنا العالم بأسره المهرجان الكروي الكبير، سيجتمع الناس على اختلاف جنسياتهم وعقائدهم هنا في قطر، وحول الشاشات في جميع القارات”.

واختتم بالقول: “ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا، ويتفقون على ما يوحدهم، أتمنى لجميع الفرق المشاركة، أداءً رائعا وروحا رياضية عالمية، ولكم جميعا قضاء وقت يملؤه الفرح والبهجة، ولتكن أياما مليئة بالخير والأمل، أهلا وسهلا بكم في دوحة الجميع، أهلا بكم في قطر”.