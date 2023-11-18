افتتاح مؤتمر شمال أفريقيا الدولي للموانئ والمناطق الحرة

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض شمال أفريقيا الدولي للموانئ والمناطق الحرة، الذي أقيم في المنطقة الحرة بمصراتة بمشاركة أكثر من 50 شركة محلية ودولية.

وحضر حفل الافتتاح وزير المواصلات محمد الشهوبي وعميد بلدية مصراتة محمود السقوطري ورئيس لجنة الإدارة بالمنطقة الحرة بمصراتة محسن السقوطري، ووكيلي وزارتي الصناعة والمعادن والاقتصاد والتجارة، إضافة إلى عدد من الشخصيات الممثلة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وممثلين عن عشرات الشركة المحلية والدولية متخصصة في قطاع المواني واللوجستيات والتجارة الدولية.

ونقلت منصة “حكومتنا” عن الدبيبة تأكيده في كلمة له، أهمية هذه الفعاليات لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الحركة التجارية لِما تمثله المواني من أهمية كبيرة، فهي ركن أساسي في الحركة التجارية، منوها بأن حكومة الوحدة الوطنية تولي هذا الملف اهتماما كبيرا وتعمل على توسيع حركة التجارة البحرية وتطوير المواني، وذلك إحدى أهم الأولويات لديها.

وأعلن رئيس الحكومة المرحلة الأولى لمشروع البنية التحتية بالمنطقة الحرة بمصراتة في يونيو 2022، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين وزارة المواصلات ورئاسة الأركان العامة تنص على تخصيص مساحة من القاعدة البحرية تضاف إلى ميناء الخمس البحري من أجل تطويره، ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقتها الحكومة في كافة القطاعات.

كما أكد الدبيبة الانتهاء من صيانة مرافق ميناء زوارة وتعميق حوضه، إضافة إلى العمل على تطوير مواني بنغازي وطرابلس، وتنفيذ 5 موانٍ بمدن الخمس وسوسة وتاجوراء والقره بوللي وزوارة لتؤدي وظيفتها داخل السوق المحلي والدول الإفريقية، وتكون جزءا من خطة الحكومة لتطوير جميع المواني التجارية والصناعية والنفطية والسياحية في البلاد.

الدبيبة يفتتح مؤتمر ومعرض شمال إفريقيا الدولي للمواني والمناطق الحرة #الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يفتتح فعاليات مؤتمر ومعرض شمال إفريقيا الدولي للمواني والمناطق الحرة، المُقام بالمنطقة الحرة #مصراتة. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣