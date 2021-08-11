افتتاح مجمع محطات تطعيم طرابلس بالمدينة الرياضية

افتتح وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، اليوم الأربعاء، مجمع محطات تطعيم طرابلس بالمدينة الرياضية، معلنًا بذلك البدء في الحملة الوطنية الاستتنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأكد الوزير على تكثيف عمليات التلقيح، والعمل على تبسيطها وتوسيع رقعتها، لكي يتسنى لجميع الراغبين في الحصول عليها والاستفادة منها بسهولة.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن الدكتور الزناتي قوله، إن الحملة ستستهدف جميع المواطنين الليبين والمقيمين الأجانب.

كما شدد الوزير على أهمية التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، لخلق مناعة مجتمعية تساهم في القضاء على الوباء.