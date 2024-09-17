افتتاح محطة الركاب الجديدة بمطار معيتيقة الدولي

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، محطة الركاب الجديدة في مطار معيتيقة الدولي، ضمن مشروع توسعة وتطوير المطار، في إطار خطة “عودة الحياة” التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية لإحياء مشاريع التنمية في كل القطاعات.

وشارك في حفل الافتتاح وزيرا المواصلات محمد الشهوبي، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومدير مصلحة المطارات، ومدير عام مطار معيتيقة الدولي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.

وبحسب ما نقلت منصة “حكومتنا” الرسمية”، فقد أعرب الدبيبة خلال كلمته في الحفل عن سعادته بافتتاح صالة الركاب الجديدة وأعمال الصيانة والتطوير الجارية في المطار، مشددًا على ضرورة تحسين أوضاع جميع المطارات في ليبيا، ومؤكدًا أن الحكومة مستمرة في عملية البناء والتنمية في مختلف القطاعات.

وقام رئيس الحكومة بجولة تفقدية لمحطة الركاب الجديدة وكل المرافق الخدمية في مطار معيتيقة، مشيدًا بالأعمال التنفيذية في هذا المشروع، ومؤكدًا على ضرورة تحسين الخدمات الأخرى للمسافرين وتسهيل إجراءات السفر والوصول.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من محطة الركاب الجديدة ومحطات الترحيل ومنظومة التفتيش الأمني في مطار معيتيقة من قبل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وتُقدر المساحة الإجمالية لصالة الركاب بمطار معيتيقة بأكثر من 23 ألف متر مربع، بعد إضافة نحو 13 ألف متر مربع إلى الصالة القديمة. يبلغ متوسط عدد المسافرين من وإلى المطار حوالي 3 ملايين مسافر سنويًا.

وتشمل صالة الركاب الجديدة بالمطار 30 منصة للمسافرين، ومقاهي ومحال تجارية، وسوقًا حرة، وصالة لرجال الأعمال، وصالة فرز الحقائب المزودة بمنظومة لنقل الحقائب، ومكاتب أمنية وخدمية، وأخرى خاصة بشركات الطيران، ومنظومة إلكترونية حديثة، بالإضافة إلى مرافق خدمية أخرى للمسافرين مثل مصلى ودورات مياه.