افتتاح محطة جمع وفرز النفايات في جنزور

افتتحت اليوم الخميس، محطة جمع وفرز النفايات، ومحطة التسميد العضوي في بلدية جنزور.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، أن افتتاح المحطة يأتي في إطار التعاون الليبي الألماني، ضمن مشاريع المرحلة الثالثة من برنامج دعم البلديات في ليبيا.

وتنفذ مشروع دعم البلديات، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ويهدف لدعم منظومة إدارة المخلفات وتعزيز الاقتصاد الدائري بليبيا.

وحسب المحتوت، ستلعب المحطة دورًا هامًا في تحسين إدارة المخلفات المتوالدة بالمنطقة، لاسيما من السوق العام اليومي للخضراوات والفواكه والمنتجات الزراعية بالبلدية.

وسيتم تدوير المخلفات وتحويلها لسماد عضوي لتتم الاستفادة منه فيما بعد في تعزيز خصوبة التربة، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة والاقتصاد الدائري في المنطقة.

حضر الافتتاح عميد بلدية جنزور فتحي بن عيسى، ومبعوث الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ونائب السفير الألماني، ومدير عام برنامج المؤسسة الألمانية للتعاون الفني لدعم البلديات في ليبيا ، بالإضافة إلى ممثلين عن إدارة النفايات الصلبة والسائلة ومكتب التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي.