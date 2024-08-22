افتتاح محطة كهرباء جديدة في بنغازي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الخميس، “عن افتتاح محطة كهرباء جديدة في منطقة الكويفية في بنغازي، بحضور وزير الكهرباء المكلف عوض البدري وعدد من المهندسين والفنيين”.

وقالت الوزارة، “إن المحطة بجهد (11-30 ك.ف) وتم تجهيزها بالكامل لتلبية الطلب المتزايد على خدمة الكهرباء في المنطقة”.

وأكّدت أنّ “المحطة خضعت لاختبارات تشغيلية دقيقة للتأكد من قدرتها على التعامل مع الأحمال الكهربائية بشكل فعال ولضمان استقرار أدائها قبل إدخالها إلى الخدمة”.

وقالت الوزارة إن “المحطة الجديدة، ستشكل نقطة تحول في تحسين أداء الشبكة الكهربائية في مناطق الكويفية، وسيدي خليفة، وسيدي منصور، وبوهادي، وجزء من منطقة الساحل الشمالي”.

وأضافت أنها “ستساهم وبشكل كبير في فك اختناقات الشبكة، من انخفاض الجهد وتذبذب التيار الكهربائي، كما ستساعد في توزيع الأحمال الكهربائية بشكل أكثر توازنًا، ما سيؤدي إلى تقليل الانقطاعات وتحسين استقرار التيار الكهربائي”.

وزير الكهرباء والطاقات المتجددة يفتتح محطة جديدة جهد (11-30 ك.ف ) في مدينة بنغازي الأربعاء 21 أغسطس 2024 م بدعم كامل… تم النشر بواسطة ‏وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة – ليبيا‏ في الخميس، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤