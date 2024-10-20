افتتاح محطة وقود جديدة في سبها

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، “عن افتتاح محطة جديدة للتزود بالوقود في مدينة سبها، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى توسيع شبكة محطاتها في مناطق الجنوب الليبي”.

وبحسب الشركة، “تهدف هذه الخطوة إلى توفير الوقود بشكل مستمر والتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة نقص الإمدادات الذي دام لفترات طويلة في المنطقة”.

وأوضحت الشركة أن “المحطة الجديدة ستعمل على مدار 24 ساعة، مما يسهم في توفير الوقود بشكل مستدام ويخفف الضغط على المحطات الأخرى”.

وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي الشركة لتحسين خدمات توزيع الوقود وتلبية احتياجات المواطنين.