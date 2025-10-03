ضمن خطة عودة الحياة.. التربية تفتتح مدرسة جديدة في الأصابعة

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محسن الكبير، الخميس، مدرسة المرحوم محمد البشيري، ضمن مشروع مدارس المستقبل التابع لمراقبة التربية والتعليم بالأصابعة، وذلك في إطار خطة عودة الحياة التي تنفذها الوزارة لتطوير البنية التحتية التعليمية في مختلف البلديات.

وشهد حفل الافتتاح حضور رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، ومدير إدارة الموارد البشرية، إلى جانب عدد من مديري المكاتب ورؤساء الأقسام بمراقبة التعليم بالأصابعة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الوزارة للارتقاء بالمؤسسات التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية حديثة ومحفزة للطلاب والمعلمين، تتماشى مع رؤية “مدارس المستقبل” الهادفة إلى تحديث المنشآت التعليمية وتبني أساليب تعليم متطورة.

وعلى هامش الزيارة، عقد الدكتور الكبير اجتماعًا مع مراقب التربية والتعليم ببلدية الأصابعة، تم خلاله مناقشة عدد من القضايا التربوية والإدارية، واستعراض التحديات المحلية في القطاع، بالإضافة إلى بحث سبل تحسين الأداء والرفع من كفاءة العملية التعليمية في المنطقة.