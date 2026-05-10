افتتاح مدرسة النهضة ببني وليد ضمن جهود دعم البنية التحتية التعليمية

افتتح رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، السبت 9 مايو 2026، مدرسة النهضة للتعليم الأساسي في مدينة بني وليد، بحضور عدد من المسؤولين المحليين والتنفيذيين المعنيين بقطاعي التعليم والتنمية.

وشارك في مراسم الافتتاح مدير مكتب مشروعات المرقب بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، الدكتور جماعة البطي، وعميد بلدية بني وليد عبدالحفيظ الرايس، إلى جانب مراقب التربية والتعليم بني وليد الدكتور علي أبوقنيدة.

وأجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة جولة ميدانية داخل المدرسة، اطّلع خلالها على الفصول الدراسية والتجهيزات التعليمية والمرافق الخدمية الحديثة التي أُنشئت وفق معايير تربوية وهندسية تستهدف توفير بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة للطلاب.

وأشاد الدكتور محمد تكالة بالجهود التي بذلها جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والجهات المساهمة في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن دعم قطاع التعليم وتطوير بنيته التحتية يشكلان ركيزة أساسية في مسار بناء الإنسان وتعزيز فرص التنمية المستدامة في ليبيا.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في مختلف البلديات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب دعم الاستقرار والتنمية في أنحاء البلاد كافة.

ويأتي افتتاح المدرسة ضمن سلسلة مشاريع تعليمية وخدمية تشهدها عدة مدن ليبية في إطار جهود تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.