افتتاح مدرسة جديدة تسع 480 طالب

ضمن مشروعات “عودة الحياة” التي أطلقتها حُكومة الوحدة الوطنية، افتتح وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، مدرسة عثمان بن عفان، بمراقبة التّربية والتّعليم الجميل.

وقال المقريف: “إنّ المدرسة تسع لـ 480 طالب”، مؤكّدا “التزام الوزارة بتوفير بِيئة تعليمية ملائمة للتلامِيذ والطلاب في كامِل رُبوع البلاد، عَبر جُهود إنشاء مؤسّسات تعليمية جديدة ضمن خطة عودة الحياة، وإجراء الصّيانات الخفيفة، والشامِلة سنوياً”.

هذا ورافق “المقريف” في جَولته وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، و مُستشار الوزير، ومُراقب التّربية والتّعليم ببلدية الجميل، وعَدد من مُديري المكاتب والإدارات بالمراقبة، وأعيان البلدية، وعَدد من أولياء أمور الطلبة.