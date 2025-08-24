افتتاح مدرسة «عمرو بن العاص» في بلدية رقدالين

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محسن الكبير، مدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي، التابعة لمراقبة التربية والتعليم ببلدية رقدالين، وذلك ضمن مشاريع “عودة الحياة” المنفذة من قبل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية – فرع السهل الغربي.

وحضر مراسم الافتتاح كل من وكيل بلدية رقدالين، رياض بلاعو، ومراقب التربية والتعليم بالبلدية، أشرف المجدوبي، إلى جانب عدد من مراقبي التربية والتعليم ببلديات زلطن، زوارة، وصبراتة.

وخلال الزيارة، اطلع الدكتور “الكبير”، يرافقه مدير مكتب شؤون المراقبات بالوزارة، المبروك مبارك، ومدير مكتب الإعلام والاتصال، عبدالقادر أبوشناف، على مرافق المدرسة التي تتكون من 6 فصول دراسية، و3 مكاتب إدارية، وساحة مدرسية مجهزة.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود وزارة التربية والتعليم وحكومة الوحدة الوطنية للارتقاء بالبنية التحتية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة في مختلف البلديات.